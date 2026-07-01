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1 Июля 2026, 21:36
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Небо над Венесуэлой окрасилось в красный цвет после землетрясения

Красноватое свечение над Каракасом после землетрясения связано не с необычными геологическими процессами, а с рассеянием солнечного света частицами пыли и мелких обломков в атмосфере.

Небо над Венесуэлой окрасилось в красный цвет после землетрясения.
Небо над Венесуэлой окрасилось в красный цвет после землетрясения.

После землетрясения в Венесуэле небо окрасилось в красный цвет. Причиной необычного явления стало рассеяние солнечного света частицами пыли и мелких обломков в атмосфере, а не новые геологические процессы, сообщил vtv.com.ve

Как отмечает телеканал, эффект, также известный как рэлеевское рассеяние, усиливается при высокой концентрации частиц в воздухе, особенно если землетрясение совпадает с сильным ветром или поступлением пыли из пустыни.

Телеканал также подчеркнул, что подобное явление нередко ошибочно воспринимают как предвестник новых землетрясений или других чрезвычайных событий. Однако с научной точки зрения оно представляет собой естественную реакцию атмосферы на большое количество твердых частиц, находящихся в воздухе.

При этом VTV напомнил о существовании другого феномена — так называемых огней землетрясений. Они возникают в результате разрушения и трения пород, содержащих кварц, под земной корой, что может приводить к возникновению электрических зарядов и кратковременных световых вспышек в небе.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на севере Венесуэлы вечером 24 июня с интервалом менее минуты. По последним официальным данным властей страны, погибли 1943 человека, 10 571 получил ранения, еще 28 380 пострадавших проходят лечение в больницах и полевых госпиталях.

Источник
Point.md logoPoint
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