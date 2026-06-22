Зеленский: Навроцкий идет по стопам Орбана.

Политика президента Польши Кароля Навроцкого напоминает курс бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, это может иметь лишь негативные последствия, считает глава украинского государства Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский видит в действиях польского коллеги Кароля Навроцкого попытку повторить курс, который в течение длительного времени проводил занимавший пост премьер-министра Венгрии Виктор Орбан. Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью программе "ТСН. Неделя", вышедшей в эфир в воскресенье, 21 июня, пишет dw.com

"Это то, что делал Орбан. Плохая история. Считаю, что она закончится плохо", - отметил украинский лидер. Ранее Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла - высшей государственной награды Польши.

Зеленский увязал произошедшее с обострением внутриполитической борьбы в Польше. "Я вижу в этом исключительно электоральный процесс. У них в 2027 году выборы премьер-министра", - напомнил украинский политик. "Президент Кароль борется за премьерское кресло, чтобы его партия выиграла у премьера (Дональда. - Прим. ред.) Туска. Мы здесь ни при чем, это их внутренний вопрос", - добавил он.

"Соседи должны быть партнерами"

Зеленский предостерег польскую политическую элиту от использования языка ненависти ради повышения рейтингов, поскольку в долгосрочной перспективе это может разрушить добрососедские отношения между народами.

Президент Украины отметил, что поляки и украинцы - соседи, а если соседи не будут партнерами, то ситуация с годами будет напоминать ту, которая уже есть в отношениях Киева с россиянами. Речь будет идти о "неуважении, агрессии, радикализации общества", добавил он.

"Без Украины Польшу никто не сможет защитить"

Искусственное подогревание общественных настроений и попытки "зарабатывать политические очки" на ненависти - ошибочный путь, который грозит опасной эскалацией, уверен глава украинского государства.

Зеленский также напомнил о геополитической реальности, которая должна стоять выше исторических споров. "Без Украины Польшу никто не сможет защитить. Это просто невозможно. Если Украины нет, защищенной Польши больше нет", - считает украинский лидер.