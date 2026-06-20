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bbc.com logobbc
20 Июня 2026, 19:15
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Последствия удара по Московскому НПЗ видны со спутника

Как минимум один резервуар Московского НПЗ в Капотне после массированной атаки украинских беспилотников 18 июня получил повреждения, заметные на спутниковых снимках.

Последствия удара по Московскому НПЗ видны со спутника.
Последствия удара по Московскому НПЗ видны со спутника.

На снимке Planet Labs от 20 июня видно, что один из резервуаров (ряд внизу кадра) стал черным, что может указывать на последствия горения, передает bbc.com

Рядом с ним (в центре справа) предположительно находится отлетевшая крышка резервуара. Видео, на котором дискообразная крышка буквально взлетает в воздух, а содержимое резервуара воспламеняется, широко разошлось в соцсетях.

Достоверность видео с взлетающей крышкой ранее подтвердила служба верификации BBC Verify, проанализировав съемки очевидцев, снятые с трех разных ракурсов.

Официальных сообщений о характере и масштабе повреждений НПЗ после атаки 18 июня, которая стала самой значительной для Москвы за последние два года, не было, Кремль также не комментировал атаку на столичный регион.

Некоторые автомобилисты в Москве и Подмосковье столкнулись с очередями на заправках и, в отдельных случаях, с временно закрытыми АЗС.

Последствия удара по Московскому НПЗ видны со спутника

Источник
bbc.com logobbc
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