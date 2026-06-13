13 Июня 2026, 13:45
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Украинские беспилотники атаковали морской порт Темрюк в Краснодарском крае
Украинские дроны в ночь на 13 июня нанесли удар по морскому терминалу в Темрюкском районе.
По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, погиб один человек, трое получили ранения, передает meduza.io
В результате падения обломков, написал Кондратьев в своем телеграм-канале, начался пожар, его тушат почти 100 человек и 30 единиц техники.
По данным украинского канала Exilenova+, был атакован портовый комплекс «Таманьнефтегаз», на территории которого возникли два пожара.
Комплекс «Таманьнефтегаз» — один из крупнейших на юге России по перевалке сжиженных углеводородов.
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 13 июня удалось сбить 177 украинских беспилотников над 13 регионами России и аннексированным Крымом. Днем ранее российские военные отчитывались о 231 сбитом за ночь беспилотнике.