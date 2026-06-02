В России украинские беспилотники атаковали Ильский НПЗ

Кроме того, в городе Славянск-на-Кубани обломки беспилотника упали на территории многоквартирного дома. Пострадавших в результате атак, по данным оперштаба, нет, передает meduza.io

По подсчетам телеграм-канала Astra, ночная атака на Ильский НПЗ стала как минимум 16-й за все время полномасштабной войны.

По данным Минобороны России, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотников. Дроны были перехвачены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областях, а также в Краснодарском крае, аннексированном Крыму и над Азовским и Черным морями.

Ильский НПЗ, подключенный к системе трубопроводов «Транснефти», входит в число ведущих нефтеперерабатывающих заводов Южного федерального округа. Он обладает шестью технологическими установками переработки нефти общей мощностью 6,6 миллиона тонн в год.