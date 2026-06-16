Зеленский намекнул на "сложную зиму" в России.

Переговоры с Владимиром Путиным должны состояться ещё до начала зимы. По словам президента Украины, это важно как для Украины, так и для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский призвал провести встречу до наступления зимы

Во время общения с журналистами Зеленский заявил, что переговоры следует организовать еще до наступления холодов.

По словам Зеленского, Украина не хочет снова переживать те трудности, которые принесла прошлая зима.

В то же время он подчеркнул, что предстоящий зимний период не будет легким и для России.

"Это была ужасная зима для нас. И вы должны понять, что мы не хотим пережить такую же зиму. Конечно, и Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и им также будет непросто. Итак, мое предложение. Я думаю, что мое предложение касается диалога. Да, понятно", - сказал президент Украины.