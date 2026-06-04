Зеленский написал открытое письмо Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина на официальный сайт президента.

Зеленский отметил, что потенциальная встреча не обязательно должна состояться в Москве или Киеве - как площадки для переговоров могут рассматриваться страны, которые традиционно принимают дипломатические инициативы по войне и миру, в частности Швейцария, Турция или отдельные государства арабского региона.

"Нынешняя линия фронта - это отправная точка, с которой должен начаться дипломатический процесс", - подчеркнул президент.

По его словам, Украина готова согласиться на полное прекращение огня на период переговоров, провести обмен пленными по формуле "всех на всех", а также добиться возвращения гражданских и детей, которые были вывезены во время боевых действий.



Отдельно Зеленский подчеркнул, что США и европейские страны должны быть привлечены к этому процессу как стороны, которые могут обеспечить гарантии безопасности.