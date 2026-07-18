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meduza.io logomeduza
18 Июля 2026, 15:00
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Зеленский: На складах Wildberries, которые атаковала Украина, хранились комплектующие для дронов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку украинских беспилотников по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях.

Зеленский: На атакованных складах Wildberries хранились комплектующие для дронов.
Зеленский: На атакованных складах Wildberries хранились комплектующие для дронов.

Он назвал это ответом на российские удары по гражданской инфраструктуре в Украине, передает meduza.io

По его словам, в логических центрах компании хранились комплектующие для беспилотников.

«Сегодня наши дальнобойные санкции сработали в трех направлениях на российской территории, а также на временно оккупированной нашей земле и в море. В частности, в ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим городам и областям были поражены два значительных логистических объекта — в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 км от линии фронта. Они были задействованы агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Также поражен нефтяной объект», — заявил президент Украины.

В результате атаки по складу Wildberries в Тамбовской области погибли семь сотрудников компании, еще 25 получили ранения. 

Кроме того, 24 человека пострадали в результате удара украинских беспилотников по логистическому центру компании в подмосковной Электростали.


Источник
meduza.io logomeduza
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