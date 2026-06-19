Зеленский: Если Лукашенко не уберет ретрансляторы для корректировки дронов, мы сделаем это.

Зеленский потребовал от Лукашенко убрать от границы с Украиной ретрансляторы для корректировки атак российских дронов. И пригрозил: «Если он это не сделает, сделаем мы».

Президент Украины Владимир Зеленский со скепсисом отнесся к словам Александра Лукашенко о том, что он не хочет быть втянутым в российско-украинскую войну. Россия, считает Зеленский, будет продолжать подталкивать Беларусь к участию в войне, но тот «понимает, что Украина будет отвечать», передает meduza.io

Лидер Украины отметил, что на территории Беларуси вдоль границ с Украиной «находится , которая корректирует огонь по украинскому населению». «Там ретрансляторы на соответствующих вышках. Он может это снять? Зачем слова о том, что он не хочет быть в войне? Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику», — заявил президент Украины.

По его словам, Лукашенко будет достаточно недели, чтобы убрать эти ретрансляторы. «Если он это не сделает, сделаем мы», — пригрозил Зеленский.

Лукашенко ранее в июне в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что втягивать Беларусь в российско-украинскую войну недопустимо. По его словам, и он, и Путин считают, что от этого больше вреда, чем пользы. Лукашенко признал, что Беларусь «очень уязвима» для украинских ударов, и заверял, что Киеву «абсолютно нечего» бояться со стороны Минска.

Владимир Зеленский с апреля говорит, что в Беларуси возросла военная активность, а Россия может попытаться втянуть эту страну в войну. В свою очередь Александр Лукашенко утверждает, что не хочет войны. При этом еще несколько лет назад он заявлял, что готов вступить в войну, если Украина нападет на Беларусь.