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13 Июля 2026, 08:55
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Россия атаковала Запорожье и Одесскую область дронами

В результате ночной атаки российских беспилотников в Запорожье пострадали шесть человек, в том числе подросток.

Россия атаковала Запорожье и Одесскую область дронами.
Россия атаковала Запорожье и Одесскую область дронами.

К утру понедельника российские войска нанесли более 900 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области, в результате чего один человек погиб и 13 получили ранения.

Всего за сутки Россия нанесли 932 удара по 51 населенному пункту Запорожской области. Тринадцать человек, в том числе один ребенок, получили ранения в результате  атак по Запорожью и Запорожскому району.

В Одесской области дроны попали в верхние этажи жилого дома и заправочную станцию. 

Источник
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