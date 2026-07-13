Россия атаковала Запорожье и Одесскую область дронами.

В результате ночной атаки российских беспилотников в Запорожье пострадали шесть человек, в том числе подросток.

К утру понедельника российские войска нанесли более 900 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области, в результате чего один человек погиб и 13 получили ранения.

Всего за сутки Россия нанесли 932 удара по 51 населенному пункту Запорожской области. Тринадцать человек, в том числе один ребенок, получили ранения в результате атак по Запорожью и Запорожскому району.

В Одесской области дроны попали в верхние этажи жилого дома и заправочную станцию.