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meduza.io logomeduza
14 Июля 2026, 10:02
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Украинские дроны атаковали НПЗ в Башкортостане и Краснодарском крае

Украинские военные в ночь на 14 июля атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающие заводы в городе Салават в Башкортостане и в поселке Афипский Краснодарского края.

Украинские дроны атаковали НПЗ в Башкортостане и Краснодарском крае.
Украинские дроны атаковали НПЗ в Башкортостане и Краснодарском крае.

В Салавате под ударом оказался один из крупнейших нефтеперерабатывающих и комплексов России — «Газпром нефтехим Салават». На НПЗ, пишет Astra, геолоцировавшая фото и видео очевидцев, начался пожар. Также, по предварительным данным в Салавате загорелась нефтебаза «Роснефть-Опт», пишет meduza.io

Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил атаку дронов на республику. «Есть ряд очагов задымления», — написал он в телеграм-канале, добавив, что люди не пострадали.

В Краснодарском крае в результате атаки дронов возник пожар на Афипском НПЗ. Оперштаб региона также заявил о «падении обломков по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко». Повреждены крыши и фасады нескольких жилых домов, пострадал один человек.

Из-за ударов дронов российские НПЗ вынуждены приостанавливать или прекращать работу. По данным Bloomberg, в июне нефтепереработка в России снизилась до минимума за 21 год.

Источник
meduza.io logomeduza
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