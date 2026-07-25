theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
25 Июля 2026, 18:45
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский: Мы нанесли удары по судам, перевозившим военные грузы между РФ и Ираном

Силы обороны Украины ночью и утром 25 июля нанесли ряд ударов по важным объектам России. В частности, дроны атаковали НПЗ в Тюмени и склад Wildberries в Екатеринбурге.

Зеленский: Мы нанесли удары по судам, перевозившим военные грузы между РФ и Ираном.
Зеленский: Мы нанесли удары по судам, перевозившим военные грузы между РФ и Ираном.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина продолжает применять дальнобойные санкции в ответ на российские удары. В эту ночь воины наших Сил обороны поразили в разных регионах России цели, работающие на эту войну", - сообщил президент Украины.

По его словам, вновь поражено предприятие в Кирове, откуда поставляют компоненты для средств, по которым Россия наносит свои удары по Украине. Расстояние от государственной границы Украины - около 1200 километров.

"Также поражен НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.

Есть и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, задействованные в транспортировке военных грузов с Ираном, и военный корабль", - заявил Зеленский.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте