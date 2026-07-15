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stiri.md logostiri
15 Июля 2026, 15:18
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Санду в Киеве: Мы никогда не перестанем верить в победу Украины

Президент Республики Молдова Майя Санду приняла участие в церемонии, посвященной Дню государственности Украины, организованной по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Санду в Киеве: Мы никогда не перестанем верить в победу Украины.
Санду в Киеве: Мы никогда не перестанем верить в победу Украины.

В мероприятии также приняли участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Румынии Никушор Дан и другие европейские лидеры, передает stiri.md

В своем выступлении глава государства почтила стойкость украинского народа перед лицом российского вторжения и вновь подтвердила поддержку Украины со стороны Республики Молдова.

«Каждый день мир становится свидетелем чего-то необыкновенного. Мы видим украинцев, которые выбирают мужество вместо страха», — заявила Майя Санду, отметив усилия украинских врачей, спасателей и военнослужащих в условиях войны.

Президент подчеркнула, что граждане Республики Молдова остаются солидарны с Украиной, и выразила уверенность в ее победе.

«Народ Республики Молдова рядом с вами — с восхищением, состраданием и непоколебимой солидарностью. И мы никогда не перестанем верить, что Украина победит, а добро восторжествует над злом», — сказала глава государства.

В завершение выступления Майя Санду поблагодарила украинцев за защиту демократических ценностей и свободы.

«Спасибо вам за то, что напоминаете нам, что значит бороться за свободу. Спасибо за то, что показываете миру: бомбы не способны превратить человеческое достоинство в покорность», — заявила она.

Визит президента в Киев продолжается участием в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», на котором лидеры обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, поддержку Украины и европейский путь государств-кандидатов.

Поездка состоялась спустя два дня после того, как Республика Молдова присоединилась к «Коалиции желающих» — объединению более чем 30 государств, поддерживающих усилия по достижению режима прекращения огня и установлению прочного мира в Украине, а также по предотвращению новых актов агрессии.

Санду в Киеве: Мы никогда не перестанем верить в победу Украины

Санду в Киеве: Мы никогда не перестанем верить в победу Украины

Санду в Киеве: Мы никогда не перестанем верить в победу Украины

Источник
stiri.md logostiri
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