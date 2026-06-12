Зеленский и ВСУ предупредили о готовящемся массированном обстреле Украины и "Орешнике".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. Об этом глава государства сообщил в обращении 12 мая, передает tsn.ua

«Обязательно каждый день, и сегодня, и в последующие дни, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги», — подчеркнул он.

«Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России. Вместо мира они выбирают ракеты. Других козырей у них нет. Мы должны полагаться на свою силу, свою бдительность. Обязательно берегите жизни!» — добавил президент.

Ранее в Военно-воздушных силах Украины предупреждали о повышенной угрозе в течение суток. По имеющейся информации, российские войска могут произвести запуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

«В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона „Капустин Яр“. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — подчеркнули в ВСУ.