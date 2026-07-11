11 Июля 2026, 15:29
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ВСУ поразили еще 21 российский танкер в Азовском море
В ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины поразили 21 танкер в акватории Азовского моря, говорится в заявлении Генштаба ВСУ.
Россия их использует для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, заявили украинские военные, передает bbc.com
«Также поражены четыре буксира, два сухогруза и земснаряд, которые используются противником для обеспечения военной логистики, перевозки грузов и поддержки деятельности портовой инфраструктуры», — заявили в украинском Генштабе.
Там добавили, что степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.