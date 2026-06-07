Зеленский и Сибига: Призываем отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерных отходов.

Как сообщает eurointegration.com.ua, соответствующие заявления они опубликовали утром 7 июня.

Зеленский в своем заявлении отметил, что удар России по хранилищу отработанного ядерного топлива под Киевом – уже не первый

"По состоянию на сейчас нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости. Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги мира, чтобы россияне почувствовали, что такая их террористическая война – удар по самой России", – подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что МИД, Министерство энергетики и другие профильные службы "уже занимаются тем, чтобы каждый из партнеров знал, что произошло".

Глава МИД Украины Андрей Сибига также подчеркнул, что это далеко не первый случай, когда Россия создает угрозы для украинских ядерных объектов.

"Ядерный шантаж и угрозы России – системные, умышленные и неприемлемые. Они заслуживают глобального осуждения и усиления давления на агрессора", – заявил он.

Утром 7 июня пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщила, что ночью российский БпЛА атаковал здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыле.