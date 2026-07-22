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dw.com logodw
22 Июля 2026, 17:27
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Зеленский: Генштаб ВСУ возглавит генерал-майор Игорь Скибюк

Игорь Скибюк с 1998 года служил в 80-й галицкой бригаде десантно-штурмовых войск ВСУ. Под его командованием бригада осенью 2022 года участвовала в успешном наступлении на Харьковскую область.

Зеленский: Генштаб ВСУ возглавит генерал-майор Игорь Скибюк.
Зеленский: Генштаб ВСУ возглавит генерал-майор Игорь Скибюк.

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить Андрея Гатова на посту начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны. Эту должность займет генерал-майор Игорь Скибюк, сообщил Зеленский в среду, 22 июля. "Определили порядок дальнейших действий, передает dw.com 

Сегодня будут формализованы решения о замене руководства Вооруженных сил Украины - соответствующие указы готовятся", - написал он в соцсетях. Скибюка президент назвал "очень опытным военным", с которым новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый "бок о бок защищал Украину".

Игорь Скибюк с 1998 года служил в 80-й галицкой бригаде десантно-штурмовых войск (ДШВ). После начала войны под его командованием бригада осенью 2022 года участвовала в успешном наступлении на Харьковскую область. За Харьковское наступление новый командующий ДШВ Скибюк получил звание Героя Украины, пишет издание "Украинская правда".

Перестановки в руководстве ВСУ после отставки Федорова

Накануне Зеленский сообщил о назначении Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ. Перестановки в военном руководстве Украины продолжаются на фоне протестов в стране, начавшихся после отставки министра обороны Михаила Федорова.

В начале недели Зеленский встретился с высокопоставленными военачальниками - помимо Драпатого, на встрече были замначальника Генштаба ВСУ Владимир Горбатюк и командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий. По данным СМИ, эти встречи были "смотринами" потенциального сменщика Сырского.

Александр Сырский занимал должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины с 8 февраля 2024 года. На ней он сменил Валерия Залужного.

Источник
dw.com logodw
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