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dw.com logodw
3 Июня 2026, 08:11
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Дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область в первый день ПМЭФ

Дроны атаковали Ленинградскую область за считанные часы до открытия Петербургского международного экономического форума. Выступление Владимира Путина там запланировано через два дня. На форуме ждут и немецкую делегацию.

Дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область в первый день ПМЭФ.
Дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область в первый день ПМЭФ.

Украинские дроны массированно атаковали Ленинградскую область РФ в ночь на среду, 3 июня, - за считанные часы до открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об уничтожении БПЛА сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram, пишет dw.com

"Силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается", - написал он. Где именно сбиты дроны, чиновник не уточнил. В аэропорту Пулково вводились ограничения на прием и вылет рейсов. Украинская сторона не комментировала эту атаку.

Судя по данным на сайте ПМЭФ, первые мероприятия там должны открыться уже в 10:00 среды. Конференция проходит в "Экспофоруме" к югу от Санкт-Петербурга, близ границы с Ленинградской областью и аэропортом Пулково. Выступление Владимира Путина на ПМЭФ запланировано на 5 июня. На форуме ожидают в том числе и немецкую делегацию.

Зеленский предупреждал о новом ударе по Украине

Владимир Зеленский предупреждал накануне, что в ночь на 3 июня армия РФ может повторить массированный удар по городам Украины, как предыдущей ночью. Тогда погибли более 20 человек, более 100 были ранены. Основные жертвы и разрушения - в Киеве и Днепре.

По данным Воздушных сил ВСУ, в небе над Украиной в ночь на 3 июня фиксировались отдельные дроны РФ. О масштабной атаке пока не сообщается.

Источник
dw.com logodw
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