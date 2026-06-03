Дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область в первый день ПМЭФ.

Украинские дроны массированно атаковали Ленинградскую область РФ в ночь на среду, 3 июня, - за считанные часы до открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об уничтожении БПЛА сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram, пишет dw.com

"Силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается", - написал он. Где именно сбиты дроны, чиновник не уточнил. В аэропорту Пулково вводились ограничения на прием и вылет рейсов. Украинская сторона не комментировала эту атаку.

Судя по данным на сайте ПМЭФ, первые мероприятия там должны открыться уже в 10:00 среды. Конференция проходит в "Экспофоруме" к югу от Санкт-Петербурга, близ границы с Ленинградской областью и аэропортом Пулково. Выступление Владимира Путина на ПМЭФ запланировано на 5 июня. На форуме ожидают в том числе и немецкую делегацию.

Зеленский предупреждал о новом ударе по Украине

Владимир Зеленский предупреждал накануне, что в ночь на 3 июня армия РФ может повторить массированный удар по городам Украины, как предыдущей ночью. Тогда погибли более 20 человек, более 100 были ранены. Основные жертвы и разрушения - в Киеве и Днепре.

По данным Воздушных сил ВСУ, в небе над Украиной в ночь на 3 июня фиксировались отдельные дроны РФ. О масштабной атаке пока не сообщается.