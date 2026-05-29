29 Мая 2026, 19:38
Россия запускает все больше управляемых операторами "Шахедов"

Управляемые дроны могут охотиться на движущиеся цели и обходить ПВО.

Россия запускает все большее количество "Шахедов", которыми дистанционно управляют операторы. Это позволяет им атаковать движущиеся цели в Украине и избегать перехвата, говорится в статье Business Insider, передает unian.net

Помимо "Шахедов", летящих по запрограммированным маршрутам и предназначенных для поражения запланированных целей, Россия все чаще использует "Шахеды", которыми операторы управляют в режиме онлайн. Для этого Россия оснащает свои "Шахеды" сетевыми модемами, передавая сигналы от дрона к дрону в воздухе или через антенны в оккупированных районах Украины, в России или Беларуси.

По словам первого заместителя министра обороны Украины Алексея Вискуба, который общался с журналистами, операторское управление позволяет "Шахедам" маневрировать и уклоняться от перехвата. Эти дроны также представляют большую угрозу для Украины.

"Наиболее критичным является то, что управляемые "Шахеды" могут атаковать динамические цели, в том числе наши экипажи", – сказал он.

Некоторые "Шахеды" были зафиксированы с воздушно-воздушными ракетами, что делает их серьезной угрозой для самолетов.

Эксперт Центра анализа морских исследований Сэмюэл Бендетт назвал управляемые "Шахеды" средствами точного поражения и сравнил их с FPV-дронами. Ранее, по его оценке, ударные дроны поражали стационарные объекты, однако "новая возможность для пилота маневрировать этим дроном позволяет поражать многие движущиеся военные цели, такие как крупные транспортные средства, военные системы", а также людей.

Бендетт отметил, что, поскольку "Шахеды" несут крупные боевые части, "повреждения от такой атаки могут быть значительными". Например, российские дронные атаки на железнодорожную сеть Украины оказались смертоносными и разрушительными.

Помимо способности поражать движущиеся цели, управляемые операторами "Шахеды" создают серьезные трудности для украинских военных ПВО, поскольку российские пилоты могут использовать встроенные камеры, чтобы уклоняться от перехватчиков.

Источник
