Трамп: Путин и Зеленский хотят положить конец войне, но "не знают, как".

Президент США Дональд Трамп после саммита "Группы семи" рассказал о "очень хороших беседах" с Путиным и Зеленским и заявил, что, мол, оба хотели бы завершить войну, но "не знают как".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на брифинг Трампа вечером 17 июня после саммита G7, передает pravda.com.ua

Трамп напомнил, что провел телефонный разговор с главой Кремля, а вскоре после этого лично общался с Зеленским в кулуарах саммита "Семерки" и рассказал о звонке.

"У нас был очень хороший разговор с президентом Путиным и очень хороший разговор с президентом Зеленским. Думаю, они оба хотят что-то сделать. Они просто не знают, как это сделать. Они хотят, но просто не знают как", — сказал Трамп.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все лидеры "Группы семи" согласились с тем, что Россия не проявляет серьезной готовности к миру, а премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что позиция США в отношении Украины становится "более реалистичной".

По данным СМИ, президент США в кулуарах саммита G7 заявил о готовности поддержать Украину и усилить давление на Россию в обмен на помощь европейских союзников в разминировании Ормузского пролива.