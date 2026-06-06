Сибига: Путин отказался от переговоров, упустив шанс выйти из провальной для него войны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что отказ Владимира Путина согласиться на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским обернется для президента РФ плохими последствиями. Как подчеркнул глава МИД в сети X, никаких хороших новостей для россиян, передает unian.net

"Отклонив предложение президента Зеленского о прямых мирных переговорах, Путин упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны", – отметил Сибига.

По его убеждению, дальше для России все будет только хуже, поскольку потери на поле боя будут неуклонно расти, а поражения станут все более унизительными.

"Экономика погрузится еще глубже в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по наименее защищенным слоям населения", – подчеркнул Сибига

Дальнобойные удары в российском тылу будут усиливаться

В то же время, как отметил министр, в России уже нет безопасных мест, которые не подвергаются дальнобойным санкциям Украины. И их интенсивность будет только расти.

Вместе с тем, международное давление не ослабнет – оно будет только ужесточаться. В частности, это будет включать использование замороженных активов, запреты на въезд и неизбежную ответственность за преступления.

Путин не достигнет своей цели в войне против Украины

"Все это потому, что кремлевский фанатик стремится любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим собственной страны и убить миллионы людей ради своих безумных иллюзий", – заявил глава МИД.

Также, по словам министра, все это потому, что Путин не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя.

"Ему лучше отказаться от тщетных надежд на падение Украины, уменьшение поддержки со стороны ее партнеров или ослабление давления на Россию", – заявил министр.

Как считает Сибига, России все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование, но условия будут гораздо хуже.

Министр подытожил, что этот отказ Путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на Россию и увеличению поддержки Украины.