theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unian.net logounian
6 Июня 2026, 18:00
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Сибига: Путин отказался от переговоров, упустив шанс выйти из провальной для него войны

Положение России будет ухудшаться, а поражения станут все более унизительными, предупредил украинский министр.

Сибига: Путин отказался от переговоров, упустив шанс выйти из провальной для него войны.
Сибига: Путин отказался от переговоров, упустив шанс выйти из провальной для него войны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что отказ Владимира Путина согласиться на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским обернется для президента РФ плохими последствиями. Как подчеркнул глава МИД в сети X, никаких хороших новостей для россиян, передает unian.net

"Отклонив предложение президента Зеленского о прямых мирных переговорах, Путин упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны", – отметил Сибига.

По его убеждению, дальше для России все будет только хуже, поскольку потери на поле боя будут неуклонно расти, а поражения станут все более унизительными.

"Экономика погрузится еще глубже в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по наименее защищенным слоям населения", – подчеркнул Сибига

Дальнобойные удары в российском тылу будут усиливаться

В то же время, как отметил министр, в России уже нет безопасных мест, которые не подвергаются дальнобойным санкциям Украины. И их интенсивность будет только расти.

Вместе с тем, международное давление не ослабнет – оно будет только ужесточаться. В частности, это будет включать использование замороженных активов, запреты на въезд и неизбежную ответственность за преступления.

Путин не достигнет своей цели в войне против Украины

"Все это потому, что кремлевский фанатик стремится любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим собственной страны и убить миллионы людей ради своих безумных иллюзий", – заявил глава МИД.

Также, по словам министра, все это потому, что Путин не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя. 

"Ему лучше отказаться от тщетных надежд на падение Украины, уменьшение поддержки со стороны ее партнеров или ослабление давления на Россию", – заявил министр.

Как считает Сибига, России все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование, но условия будут гораздо хуже.

Министр подытожил, что этот отказ Путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на Россию и увеличению поддержки Украины.

Источник
unian.net logounian
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте