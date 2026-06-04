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unian.net logounian
4 Июня 2026, 15:39
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Сырский: Россия намеревается увеличить долю реактивных дронов в своих атаках до 50%

Россияне меняют тактику, Силы обороны Украины увеличивают количество экипажей БПЛА-перехватчиков.

Сырский: Россия намеревается увеличить долю реактивных дронов в своих атаках до 50%.
Сырский: Россия намеревается увеличить долю реактивных дронов в своих атаках до 50%.

Россия планирует довести долю реактивных ударных беспилотников в общем количестве дронов-камикадзе до 50%, передает unian.net

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, войска РФ постоянно меняют тактику применения БПЛА, увеличивают их количество и улучшают качество.

"Агрессор планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции. На рабочем совещании по вопросам противодействия вражеским ударным БПЛА заслушал предложения по повышению эффективности нашей ПВО и дальнейшим уровням модернизации отечественных перехватчиков", – отметил Сырский.

Он добавил, что актуальным остается вопрос о количестве боевых частей для дронов-перехватчиков, но ВСУ пытаются наращивать собственные возможности в производстве таких элементов.

Последствия ежедневных воздушных ударов РФ по территории Украины были бы значительно тяжелее, если бы не системная работа ВСУ по развитию "малой ПВО" и укреплению ее возможностей, заявил главнокомандующий. По его словам, сегодня большая часть уничтоженных российских средств воздушного нападения – результат работы украинских БПЛА-перехватчиков.

"В течение мая украинские дроны-перехватчики в трех эшелонах противовоздушной обороны уничтожили более 3,5 тыс. вражеских БПЛА различных типов. За это время выросло не только количество сбитых беспилотников, но и эффективность работы "малой ПВО". Наивысшую результативность демонстрирует второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем: более 1,2 тыс. сбитых дронов только за май", – сообщил Сырский.

Он отмечает, что сейчас Силы обороны наращивают количество экипажей БПЛА-перехватчиков, продолжается обучение персонала и работа над формированием четвертого эшелона ПВО, который будет прикрывать еще две области.

Также привлекается армейская авиация – в мае украинскими вертолетами уничтожено более 440 российских дронов различных типов. Вертолеты оснащаются современными средствами обнаружения и прицеливания, расширяется линейка средств поражения новым ракетным вооружением, которое уже демонстрирует отличные результаты, заверил Сырский.

Источник
unian.net logounian
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