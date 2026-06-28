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focus.ua logofocus
28 Июня 2026, 18:30
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Зеленский анонсировал памятник гетману в Киеве: Где пал Ленин, будет стоять Мазепа

На бульваре Тараса Шевченко в Киеве, где раньше стоял памятник Ленину, могут установить памятник гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе.

Зеленский анонсировал памятник гетману в Киеве: Где пал Ленин, будет стоять Мазепа.
Зеленский анонсировал памятник гетману в Киеве: Где пал Ленин, будет стоять Мазепа.

С таким предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский, передает focus.ua

В воскресенье, 28 июня, глава государства подчеркнул, что Украина исправляет историческую несправедливость. Такое заявление Зеленский сделал во время открытия бюста Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре по случаю Дня Конституции.

"Отныне здесь, в Киево-Печерской Лавре, вполне по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры — Ивана Мазепы", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Киево-Печерская лавра пережила период расцвета именно под покровительством главы Казацкого государства и мецената.

Масштаб личности Ивана Мазепы заслуживает установки полноценного памятника, подчеркнул президент Украины. Также он отметил, что лучше всего для этого подходит бульвар в Шевченковском районе, где до Революции достоинства стоял памятник Ленину.

"Считаю, что идеальное место для него существует. Оно существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко. Я уверен: там, где пал Ленин, там прочно будет стоять Мазепа", — подытожил Владимир Зеленский.

Памятник Владимиру Ленину в Киеве был открыт 5 декабря 1946 года. Он представлял собой фигуру "вождя мирового пролетариата" на постаменте общей высотой более 10 метров. Памятник был снесен 8 декабря 2013 года во время событий Евромайдана. С тех пор место оставалось пустым, служа площадкой для установки различных арт-объектов.

Зеленский анонсировал памятник гетману в Киеве: Где пал Ленин, будет стоять Мазепа

Источник
focus.ua logofocus
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