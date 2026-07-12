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dw.com logodw
12 Июля 2026, 18:30
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Зеленский анонсировал отставку премьера Украины

По словам президента Владимира Зеленского, Украина меняет свою политическую стратегию. Ожидаются замены в правительстве Украины и изменения в составе руководителей правоохранительных органов, добавил он.

Зеленский анонсировал отставку премьера Украины.
Зеленский анонсировал отставку премьера Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отставку премьер-министра Юлию Свириденко. О соответствующих планах Зеленский в воскресенье, 12 июля, сообщил в Telegram, передает dw.com

По слова главы государства, Украина меняет свою политическую стратегию.

"Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений необходимо обновление кабинета министров", - отметил Владимир Зеленский.

Ожидаются замены в правительстве Украины и изменения в руководстве правоохранительных органов

Он поблагодарил Свириденко за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил ей возглавить "новое важное направление в отношениях с ключевым партнером". Деталей президент не привел.

"Рассчитываю, что вместе с парламентариями мы проведем соответствующие замены в правительстве Украины. Будут также изменения в составе руководителей правоохранительных органов", - пообещал он.

Источник
dw.com logodw
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