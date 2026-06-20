Кир Стармер примет решение о своем будущем в ближайшие дни.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер «подумает о своем будущем» в ближайшие выходные и примет решение, продолжать ли работу на посту главы правительства.

Об этом сообщает газета The Times.

Причиной таких размышлений стала усиливающаяся критика деятельности кабинета министров, крайне низкие рейтинги самого Кира Стармера, а также поражение лейбористов на местных выборах в мае. Кроме того, сегодня было объявлено о победе на довыборах в парламент самого популярного политика Лейбористской партии и ближайшего соперника премьера — мэра Большого Манчестера Энди Бернема.

Несколько депутатов из партии уже призвали Кира Стармера уйти в отставку. Министр транспорта Хейди Александер предложила ему «обозначить сроки ухода» с поста.

Выступая сегодня, Кир Стармер заявил, что «не уйдет» и готов «к борьбе» с Бернемом, если до этого дойдет. Однако осведомленные источники сообщили The Times, что премьер-министр признает растущее давление со стороны членов парламента от его партии.

Ожидается, что выходные он «проведет в кругу семьи, посвятит время оценке ситуации и принятию решения о том, продолжать ли борьбу за пост».