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5 Июня 2026, 09:13
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Zeit: Германия уже несколько недель готовится к переговорам с Россией

Канцелярия проводит регулярные консультации по этой теме, особенно с представителями Франции и Великобритании.

Zeit: Германия уже несколько недель готовится к переговорам с Россией.
Zeit: Германия уже несколько недель готовится к переговорам с Россией.

Правительство Германии на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией, пишет Die Zeit со ссылкой на источники.

«Окно для переговоров между европейской стороной и Россией медленно открывается»,— сказал собеседник издания.

Еще один источник уточнил, что в ближайшие недели пройдут обсуждения формата возможных переговоров с Москвой. По словам одного из собеседников, формат должен быть «максимально действенным» и «максимально легитимным».

7 мая председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Путин говорил, что для него в качестве переговорщика предпочтителен бывший канцлер Германии Герхард Шредер. 3 июня Bloomberg узнало, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план организации мирных переговоров с Россией.

Источник
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