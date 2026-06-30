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eurointegration.com.ua logoeurointegration
30 Июня 2026, 23:06
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В Германии арестовали румына по подозрению в экстремистском заговоре

Немецкие правоохранительные органы арестовали гражданина Румынии, которого подозревают в планировании свержения правительства своей страны.

В Германии арестовали румына по подозрению в экстремистском заговоре.
В Германии арестовали румына по подозрению в экстремистском заговоре.

Подозреваемый, которого идентифицировали как Никита П., якобы стремился к установлению режима нацистского образца в Бухаресте, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на generalbundesanwalt.de

Прокуратура сообщила, что подозреваемого задержали в юго-западной земле Баден-Вюртемберг и обвиняют в попытке создать иностранную террористическую организацию.

По данным немецкой прокуратуры, Никита стремился создать ультраправую экстремистскую группу, целью которой было развязать "войну террора" в Румынии.

Следователи отметили, что он использовал мессенджеры для вербовки сторонников, уделяя особое внимание молодежи. Он якобы призывал к убийствам, поджогам зданий, связанных с мигрантами и представителями ЛГБТК+, а также к распространению экстремистской пропаганды.

Его также обвиняют в распространении инструкций по изготовлению ядов, взрывчатых веществ и автомобильных бомб, а также в подстрекательстве несовершеннолетних к противоправному поведению.

Прокуроры отметили, что на момент совершения предполагаемых преступлений подозреваемый частично еще был несовершеннолетним.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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