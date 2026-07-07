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eurointegration.com.ua logoeurointegration
7 Июля 2026, 18:14
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В Германии хотят создать стратегический госрезерв газа

В Германии заговорили о создании стратегического государственного резерва газа, который стал бы "спасательным кругом" для страны в случае недоступности поставок.

В Германии хотят создать стратегический госрезерв газа.
В Германии хотят создать стратегический госрезерв газа.

В Министерстве экономики подтвердили, что в правительстве достигнута договоренность о плане создания газового резерва, который обеспечил бы поставки для нужд страны в чрезвычайной ситуации и позволил бы продержаться в случае выхода из строя важнейшей инфраструктуры импорта в течение 30 дней, передает eurointegration.com.ua

Ранее агентство Reuters сообщало, что ориентировочная стоимость проекта составляет 1,2–1,5 млрд евро, которые планируется выделить не напрямую из федерального бюджета, а за счет налога с потребителей; ежегодное обслуживание может обойтись в 150–180 млн евро.

План предусматривает резерв мощностью 24 тераватт-часа, что эквивалентно 10% имеющихся у Германии мощностей для хранения. Чтобы избежать влияния закупок газа для резерва на рынок, их "растянут" на 2–3 года. Закачку первых партий планируют на лето 2027 года.

В случае кризисной ситуации решение о задействовании газа из резерва будет принимать Федеральное сетевое агентство.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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