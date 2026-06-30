Счета за электроэнергию в Германии и Франции выросли на €700 млн из-за рекордной жары.

По данным нового анализа экологической НПО, вызванная изменением климата жара в Европе всего за одну неделю добавила более 700 млн евро к счетам за электроэнергию только во Франции и Германии.

Во время волн жары растет спрос на охлаждение, а вместе с увеличением потребления электроэнергии растут и цены. Сравнение периода 21–27 июня 2026 года, когда рекордная жара охватила большую часть Западной Европы, с базовой неделей 14–20 июня показывает, что цены на электроэнергию выросли ориентировочно на 371 млн евро в Германии и на 360 млн евро во Франции, пишет euronews.com

Эти дополнительные расходы накладываются на уже повышенные цены на нефть и газ из-за продолжающегося кризиса на судоходном маршруте через Ормузский пролив, который Иран перекрыл в ответ на военную операцию США и Израиля против страны, начатую более 100 дней назад.

«Компании, добывающие ископаемое топливо, продолжают зарабатывать на кризисах, которые сами же и спровоцировали», — говорит Андреас Зибер, руководитель политического направления 350.org. «Правительствам следует ввести постоянный налог на сверхприбыль этих компаний и использовать эти средства, чтобы защитить людей от жары, роста счетов и энергетических потрясений».

Самый резкий рост цен приходился на вечер

Анализ показывает, что скачки цен были особенно сильными по вечерам. Так, в Германии, по данным, основанным на статистике ЕС по ценам на электроэнергию и нагрузке, стоимость электроэнергии выросла с 86 евро за мегаватт-час в полдень до 566 €/МВт·ч в 20:00 на прошлой неделе.

Частично это объясняется тем, что с заходом солнца снижается поступление дешевой солнечной энергии, тогда как температура и спрос на охлаждение остаются высокими, особенно во время тропических ночей. Отдельные данные с ленты оперативных новостей энергорынка Montel News показывают, что вечером вторника 23 июня цены на электроэнергию достигли рекордных значений, а в Бельгии превысили среднюю оптовую цену на электроэнергию в ЕС более чем в десять раз.

Ситуацию усугубляют связанные с жарой потери эффективности солнечных панелей и газовых электростанций.