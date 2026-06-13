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hotnews.ro logohotnews
13 Июня 2026, 13:15
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Генерал-майор: Перехват дронов в небе над Румынией не гарантирует отсутствие последствий

Информация, данные и идеи, которые редко встречаются в Румынии, были переданы в интервью генерал-майором Адрианом Чолпоня, работающим в Брюсселе в рамках Североатлантического альянса.

Генерал-майор: Перехват дронов в небе над Румынией не гарантирует отсутствие последствий.
Генерал-майор: Перехват дронов в небе над Румынией не гарантирует отсутствие последствий.

«Мы примем все меры, но не можем гарантировать перехват», — такое обращение к румынам почти никогда не используется в нашей стране. Но это правда, считает генерал-майор Адриан Чолпоня. Он — военный, занимающий высшую должность в командной структуре НАТО от Румынии, передает hotnews.ro

После инцидента в Констанце генерал Адриан Чолпоня подробно обсудил произошедшее и ответил на множество вопросов.

«Политический риск, который необходимо принять на себя»: говорить людям правду

Правда, считает генерал Чолпоня, заключается в том, что «никто не может гарантировать, куда упадет беспилотник после перехвата», — пояснил генерал.

Послание населению: «Мы примем все меры, но не можем гарантировать перехват».

В интервью HotNews он говорит, что обязанность Румынии — защищать себя, создавать системы обнаружения и уничтожения беспилотников. Защититься от беспилотников непросто, добавил военный, защитивший докторскую диссертацию именно по теме войны с использованием беспилотников.

«С этой точки зрения, существует также политический риск, который необходимо принять, и это должно звучать так: „Мы примем все меры, но не можем гарантировать перехват и отсутствие сопутствующего ущерба. Мы сообщим населению в этом районе, что у нас есть все средства для перехвата беспилотника, но мы не можем гарантировать 100% эффективность“».

Румынский генерал в НАТО говорит, что это «чрезвычайно трудное решение».

Но, продолжает Чолпоня, «для пилота, управляющего истребителем, запуск ракеты класса „воздух-воздух“ — это также очень трудное решение, потому что он знает, что попадет в цель, у него есть эта уверенность, но он не может знать, что произойдет после попадания в беспилотник. Я говорю вам это как военный».

Источник
hotnews.ro logohotnews
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