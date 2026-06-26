Запрет соцсетей для подростков в Австралии не принес никаких результатов.

С декабря прошлого года в Австралии действует Закон о минимальном возрасте для соцсетей. The BMJ подвел первые итоги запрета — и для его инициаторов они неутешительные.

Исследователи опросили 408 австралийских подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Анкетирование проводилось дважды — непосредственно перед введением ограничений и через три месяца после. У респондентов узнавали об их привычках в соцсетях за последние семь дней (используют ли они их каждый день и сколько времени в среднем проводят в них ежедневно); а также о способах доступа к заблокированным ресурсам, опыте прохождения возрастной верификации на платформах и о любых попытках обойти эти проверки, пишет bmj.com

Для корректной интерпретации результатов также собирались демографические данные: возраст, пол, культурная и языковая принадлежность участников.

Более 85% участников младше 16 лет продолжают пользоваться соцсетями, причем в основном со своих собственных аккаунтов (от 54 до 67%).

Из них 66% сталкивались с возрастной проверкой на платформах — чаще всего это было самостоятельное указание возраста (24–39%) или съемка селфи (13–27%).

Попытки обойти ограничения: использование фейковых аккаунтов (15–19%) или вход через браузер в режиме инкогнито (6–11%).

За три месяца, прошедшие с начала исследования, ежедневное использование соцсетей:

осталось стабильным среди 12–13-летних;

несколько снизилось среди 14–15-летних (с 78% до 69%);

и выросло среди тех, кому уже исполнилось 16 (с 80% до 89%).

Ежедневное время в соцсетях у 12–13-летних и у участников старше 16 лет практически не изменилось, у подростков 14–15 лет немного снизилось.

Авторы признают, что это наблюдательное исследование, и у него есть ряд ограничений — небольшой размер выборки, концентрация участников в одном штате (Новый Южный Уэльс) и опора на самоотчеты. Все эти факторы могли повлиять на точность и обобщаемость результатов.

Тем не менее, дополнительные чувствительные анализы подтвердили полученные данные, что говорит об их достоверности. Поэтому исследователи уверены, что их работа «дает ценные ранние сигналы, которые могут помочь правительству скорректировать политику и определить дальнейшие шаги в области охраны здоровья и благополучия».

Они также допустили, что в дальнейшем результативность запрета может усилиться — но для этого необходимо как минимум ужесточить контроль за его соблюдением.