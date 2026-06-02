В Швеции предлагают запретить соцсети для детей до 15 лет.

Осенью прошлого года правительство назначило комиссию, которой было поручено рассмотреть возможности введения возрастного ограничения для социальных сетей, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на svt.se

Во вторник, 2 июня, комиссия предложила, чтобы страна ввела запрет пользоваться социальными сетями детям в возрасте до 15 лет. Она подала министру социальных дел Якобу Форсмеду первый промежуточный отчет.

Министр социальных дел Швеции Якоб Форсмед предупредил: страна рискует "потерять целое поколение из-за бесконечного листания ленты".

В то же время предложенное ограничение будет касаться только пользователей, которые входят в свои учетные записи. Также под новые правила не будут подпадать видеоигры, даже если они содержат элементы социального взаимодействия, например Roblox.

Если предложение поддержат, новый закон в Швеции может вступить в силу с 1 января 2028 года.

"Это еще один шаг в направлении возвращения детям их детства", – добавил Форсмед.