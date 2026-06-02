eurointegration
2 Июня 2026, 21:27
В Швеции предлагают запретить соцсети для детей до 15 лет

Правительственная комиссия Швеции предложила, чтобы страна ввела возрастное ограничение в 15 лет для пользования социальными сетями.

Осенью прошлого года правительство назначило комиссию, которой было поручено рассмотреть возможности введения возрастного ограничения для социальных сетей, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на svt.se

Во вторник, 2 июня, комиссия предложила, чтобы страна ввела запрет пользоваться социальными сетями детям в возрасте до 15 лет. Она подала министру социальных дел Якобу Форсмеду первый промежуточный отчет.

Министр социальных дел Швеции Якоб Форсмед предупредил: страна рискует "потерять целое поколение из-за бесконечного листания ленты".

В то же время предложенное ограничение будет касаться только пользователей, которые входят в свои учетные записи. Также под новые правила не будут подпадать видеоигры, даже если они содержат элементы социального взаимодействия, например Roblox.

Если предложение поддержат, новый закон в Швеции может вступить в силу с 1 января 2028 года.

"Это еще один шаг в направлении возвращения детям их детства", – добавил Форсмед.

