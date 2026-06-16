Павел Дуров — о запрете соцсетей в Британии: Дети уйдут в VPN.

По словам бизнесмена, запрет подвергнет детей «еще большей опасности». Подростки будут пользоваться VPN, «а вместе с этим получат доступ к гораздо более опасному и незаконному контенту», пишет meduza.io

Похожая ситуация, утверждает Дуров, произошла с российскими подростками, когда власти РФ запретили Telegram. Пользователи мессенджера, включая детей, перешли на VPN.

У родителей, по мнению бизнесмена, уже есть инструменты для ограничения цифровых привычек их детей. Например, родительский контроль и лимиты экранного времени.

«Вместо этого многие родители дают малышам айпады просто, чтобы те не шумели. Никакое государственное регулирование этого не исправит», — добавил Дуров.

Он также усомнился, что государство таким образом хочет защитить детей, а не преследовать своих граждан за политические публикации.