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meduza.io logomeduza
16 Июня 2026, 07:18
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Павел Дуров — о запрете соцсетей в Британии: Дети уйдут в VPN

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал решение правительства Великобритании запретить детям младше 16 лет доступ к социальным сетям. Закон об этом планируют принять до конца 2026 года.

Павел Дуров — о запрете соцсетей в Британии: Дети уйдут в VPN.
Павел Дуров — о запрете соцсетей в Британии: Дети уйдут в VPN.

По словам бизнесмена, запрет подвергнет детей «еще большей опасности». Подростки будут пользоваться VPN, «а вместе с этим получат доступ к гораздо более опасному и незаконному контенту», пишет meduza.io

Похожая ситуация, утверждает Дуров, произошла с российскими подростками, когда власти РФ запретили Telegram. Пользователи мессенджера, включая детей, перешли на VPN.

У родителей, по мнению бизнесмена, уже есть инструменты для ограничения цифровых привычек их детей. Например, родительский контроль и лимиты экранного времени.

«Вместо этого многие родители дают малышам айпады просто, чтобы те не шумели. Никакое государственное регулирование этого не исправит», — добавил Дуров.

Он также усомнился, что государство таким образом хочет защитить детей, а не преследовать своих граждан за политические публикации.

Источник
meduza.io logomeduza
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