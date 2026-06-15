Великобритания ввела запрет на использование соцсетей для детей младше 16 лет.

Как сообщает газета Sunday Times, ограничения коснутся таких платформ, как TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, Snapchat, Threads, Twitch, Kick и Reddit. Кроме того, правительство намерено ограничить работу чат-ботов и функционал некоторых игровых приложений. В планы входит и введение своего рода комендантского часа, призванного не дать молодежи проводить ночи напролет за бесконечным пролистыванием ленты, пишет bild.de

Ранее британское правительство заняло жесткую позицию и по другому вопросу, инициировав полный запрет на продажу табачных изделий лицам, родившимся после 31 декабря 2008 года.