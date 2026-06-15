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15 Июня 2026, 15:27
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Великобритания ввела запрет на использование соцсетей для детей младше 16 лет

Об этом решении объявил премьер-министр страны Кир Стармер, назвавший его «великим моментом для нашей страны». Запрет вступит в силу уже со следующего года.

Великобритания ввела запрет на использование соцсетей для детей младше 16 лет.
Великобритания ввела запрет на использование соцсетей для детей младше 16 лет.

Как сообщает газета Sunday Times, ограничения коснутся таких платформ, как TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, Snapchat, Threads, Twitch, Kick и Reddit. Кроме того, правительство намерено ограничить работу чат-ботов и функционал некоторых игровых приложений. В планы входит и введение своего рода комендантского часа, призванного не дать молодежи проводить ночи напролет за бесконечным пролистыванием ленты, пишет bild.de

Ранее британское правительство заняло жесткую позицию и по другому вопросу, инициировав полный запрет на продажу табачных изделий лицам, родившимся после 31 декабря 2008 года.

Источник
bild
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