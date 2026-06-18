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18 Июня 2026, 13:48
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Запасы высокообогащенного урана в Иране уничтожат на месте

МАГАТЭ будет контролировать этот процесс.

Запасы высокообогащенного урана в Иране уничтожат на месте.
Запасы высокообогащенного урана в Иране уничтожат на месте.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на текст подписанного США и Ираном меморандума.

В документе также содержится положение о немедленном открытии Ормузского пролива, прекращении боевых действий и постепенном снятии блокады иранских портов. Согласно тексту, Тегерану разрешат продажу нефти на международных рынках. Помимо этого, предусматривается создание фонда восстановления Ирана объемом 300 млрд долларов. Предполагается, что его участниками станут страны Персидского залива, при этом США не будут участвовать в финансировании механизма — об этом вчера заявлял президент Дональд Трамп.

Отдельный пункт касается ведения бизнеса в Иране. Американская сторона будет контролировать выдачу лицензий, исключений и разрешений, необходимых для работы иностранных компаний на иранском рынке. Как сообщает телеканал, снятие санкций с Тегерана предлагается связать с подписанием окончательного соглашения. В тексте указано, что его условия будут жестче по сравнению с текущими договоренностями.

Дональд Трамп объявил о подписании копии меморандума во время ужина в Версале, на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что обе стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

Источник
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