Местонахождение 400 килограммов иранского урана остается неизвестным
На фоне переговоров США и Ирана о прекращении огня и новых консультациях по ядерной программе остается открытым главный вопрос: где находятся около 400 килограммов высокообогащенного иранского урана.
Международное агентство по атомной энергии сейчас не имеет доступа к ряду важных объектов, поэтому независимо подтвердить местонахождение урана невозможно, сообщает Bild.
По данным научного издания Bulletin of the Atomic Scientists, спутниковый снимок от 9 июня 2025 года, сделанный за несколько дней до первого израильского удара, показал грузовик с 18 синими контейнерами у входа в туннельный комплекс возле Исфахана. Такие контейнеры в принципе подходят для перевозки высокообогащенного урана. При этом сам комплекс остается недоступным для инспекторов МАГАТЭ.
Эксперт по ядерному оружию Дэвид Олбрайт заявил Spiegel, что уран, вероятно, распределен между несколькими объектами и хранилищами. По его словам, такая структура могла быть создана специально, чтобы ни удар, ни отдельная операция не позволили быстро захватить или уничтожить весь запас.