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rbc.ru logorbc
13 Июня 2026, 10:12
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США вывезут уран из Ирана после подписания мирного соглашения

США и Иран очень близки к заключению соглашения по урегулированию конфликта.

США вывезут уран из Ирана после подписания мирного соглашения.
США вывезут уран из Ирана после подписания мирного соглашения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. По его словам, США ожидают подписания документа в ближайшие дни. Одно из условий сделки — США вывезут из Ирана и уничтожат обогащенный уран, утверждает собеседник агентства.

Соглашение также предполагает открытие Ормузского пролива в обмен на «значительное облегчение санкций» в отношении Ирана, сообщил Reuters высокопоставленный представитель администрации США. Другой источник агентства сообщил, что сделка может быть подписана 14 июня.

США и Иран утвердили окончательный вариант текста мирного соглашения, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. В свою очередь представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что иранская сторона продолжает рассматривать текст соглашения с США, и пока рано говорить о времени и месте подписания документа.

Источник
rbc.ru logorbc
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