26 Мая 2026, 11:20
Трамп: Иранские запасы урана уничтожат в США или на месте

Запасы обогащенного урана, имеющиеся у Ирана, будут или вывезены для уничтожения в США, или уничтожены на месте под контролем МАГАТЭ, написал Дональд Трамп в Truth Social.

Имеющиеся у Тегерана запасы обогащенного урана будут либо незамедлительно переданы США для уничтожения на их территории, либо уничтожены там, где они сейчас находятся, или в другом подходящем месте в координации с Ираном и под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social в понедельник, 25 мая, передает dw.com

Уничтожение иранских запасов обогащенного урана в Исламской Республике без необходимости осуществлять их доставку в США глава Белого дома считает предпочтительным вариантом. При этом он назвал обогащенный уран "ядерной пылью", отсылая к бомбардировкам США иранской ядерной инфраструктуры.

Ядерная программа Ирана как причина войны

Угроза, исходящая от ядерной программы Ирана, - одна из причин, которыми Трамп обосновал необходимость войны, которую США и Израиль ведут против Исламской Республики с 28 февраля. Соединенные Штаты уверены, что иранцы сейчас располагают более чем 440 килограммами урана, обогащенного до 60%, - что значительно выше, чем необходимо для гражданской ядерной энергетики.

Теоретически этот уран в относительно короткие сроки можно обогатить до 90%, что сделает его пригодным для использования в создании ядерного оружия. Власти в Тегеране неоднократно отрицали намерения создать атомную бомбу, утверждая, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер, но грозили перейти к дальнейшему обогащению урана в случае новых атак.

Официально Тегеран пока не подтверждал ни одну сделку, связанную с передачей США или другой стране иранских запасов обогащенного урана.

Источник
