Залужный: Удары по логистике и НПЗ РФ — временный успех, он не означает скорого завершения войны.

Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ раскритиковал распространение в информационном пространстве «мнений аналитиков, в том числе из Европы и США, о том, что Россия проиграла войну».

Залужный констатировал тупиковую ситуацию в войне и заявил, что успешные удары Украины по российской логистике и НПЗ не должны «навевать фантазии о скором окончании войны», передает nv.ua

Удары по российской логистике, инфраструктуре и НПЗ — это «временный успех», который не означает скорого завершения войны.

По мнению Залужного, этот успех ощутим и существенен, но «непременно, в зависимости от адекватности российского военного руководства, вернётся с таким же или более сильным эффектом по украинской стороне».

«Как работает логистика между крупными прифронтовыми городами и как собственно они функционируют в условиях дронового террора — очень наглядно демонстрирует не только трасса М14 [трасса Николаев-Херсон, находящаяся под постоянными ударами РФ. — Прим. ред.], но и, например, Херсон. Судьба других городов [Украины] — это лишь вопрос времени», — предупредил Залужный. Он подчеркнул, что информация об отдельных тактических успехах на поле боя и болезненных ударах по логистике и инфраструктуре РФ «совершенно не должна навевать фантазии о скором окончании войны».

Рассчитывать, что такие тактические успехи принесут победу в войне на истощение, — «за пределами здравого смысла».

Залужный настаивает, что сейчас идет война на истощение, «где за любым успехом или неудачей непременно стоит цена, которая всегда будет непомерно высокой по сравнению с реальными возможностями обеспечить этот успех». Этот порог терпимости он называет «определяющим для выживания».

«Говорить о достижении политической цели, победе в войне с помощью тактических действий на поле боя или даже эффективных ударов по логистике и критической инфраструктуре — явно выходит за пределы здравого смысла», — подчеркнул экс-главнокомандующий.

На фронте — тупик, где «нельзя говорить о победе на поле боя ни для России, ни для Украины».

«На данный момент вопрос даже не в том, как удержать ту или иную позицию, а в том, как до неё добраться или провести ротацию или эвакуацию. Достижение любой тактической цели происходит ценой огромных потерь, которые несоразмерны полученным результатам», — подчеркнул Залужный.

По его словам, для России этот вариант «по-прежнему остается доступным», а значит, дает РФ возможность «сосредоточиться на выполнении относительно значимых тактических задач, как это сейчас происходит с Константиновкой, а ранее было с Покровском и Мирноградом». Выполнить такие же задачи со стороны Украины «все более невозможно», в частности из-за отсутствия средств защиты от нового оружия и, как следствие, невозможности постоянно терять большое количество людей, считает посол Украины в Великобритании. Поэтому сейчас на поле боя невозможно достичь ни оперативных, ни стратегических целей, «а решение тактических задач осуществляется вне общей стратегии и, как следствие, не влияет на общую ситуацию», — резюмировал Залужный.

Военным путем Украина пока не может деоккупировать захваченную территорию.

Даже удержание нынешнего тупикового положения требует не только значительных средств, но и персонала. «Например — операторов БПЛА и вспомогательного звена, не говоря уже о пехоте, которая должна удерживать ту или иную территорию», — напомнил Залужный.

Побеждает ли Украина и проигрывает ли Россия: шесть факторов, от которых зависит ответ.

Комментируя вопрос о том, проиграла ли Россия, Залужный констатирует: «Что касается заявленных Россией политических целей, можно считать, что Россия их не достигла, а значит, не победила. Однако этот вывод будет справедливым только в том случае, если Россия согласится прекратить войну. Безусловно, этого не произойдет», — подчеркнул он. А чтобы ответить на вопрос, победила ли Украина (помимо победы в том, что Россия не достигла своих целей), Залужный выделяет шесть моментов:

Во-первых, Россия не вышла из войны и не признала поражения.

Во-вторых, Россия оккупировала обширные территории, которые Украина пока не сможет вернуть. «И любой мирный договор будет болезненным в вопросах территорий. Это очевидно», — добавил Залужный.

В-третьих, даже нанося сокрушительные удары по российской экономике, Украина остается зависимой от финансовой и технологической поддержки «и накапливает множество внутренних проблем, с которыми чем дальше, тем труднее справляться».

В-четвертых, Россия это понимает и рассчитывает на истощение Украины как морально, так и физически. «Кроме того, России имеет больший запас ресурсов, хоть какие-то, но собственные космические возможности, и она опережает в производстве, например, баллистических ракет. Ведь просто невозможно изготовить достаточное количество систем ПВО, чтобы противостоять этому», — говорится в колонке Залужного.

В-пятых, можно оценить, побеждает ли Украина и проигрывает ли Россия, оценив уровень международной поддержки. «А она демонстрирует признаки серьезного ослабления из-за отступления США от Украины и существующих разногласий в рамках Европейского союза. Красивые фотосессии и разнообразные форумы создают эффект сплочения вокруг Украины, однако совершенно не объединяют Европу в борьбе с Россией. А рост требований со стороны наших соседей к нам свидетельствует о том, что с будущей европейской безопасностью не всё в порядке», — напомнил посол.

Шестое — это война на истощение. «В ней не будет победителей, только побежденные. В этот список пока входят Россия и Украина, которые, несмотря на стремление выдать желаемое за действительное, потеряли больше, чем приобрели. Этот список будет расширяться», — резюмировал Залужный.

Война больше не ограничивается полем боя и стерла границу между фронтом и остальной частью страны.

Вместо этого война перешла в фазу уничтожения логистических маршрутов и тестирования систем ПВО, а также в соревнование уязвимости критической инфраструктуры. Это «полностью изменило парадигму войны» — от полного разгрома противника или капитуляции до роста внутренних угроз из-за высокой цены воздушных ударов. Приоритетными становятся попытки защиты от таких ударов и создание напряженности в обществе.

«Именно это общество должно решить судьбу войны», — считает Залужный.

Завершению войны может способствовать «стратегический эффект», однако достичь его маловероятно «по целому ряду причин».

Главной из них Залужный называет непредсказуемость финансовых ресурсов и невозможность накопить и сохранить резервы для решительного удара.

«Фронт остается важной ареной войны, однако подходы к его оценке уже давно изменились. Движение линии соприкосновения остается информационно и стратегически важным именно в территориальных перспективах, однако, вероятно, уже не является определяющим фактором в плане завершения войны, а служит лишь одним из аргументов. Поэтому именно его фиксация и стабилизация являются крайне важными», — добавил бывший главнокомандующий.

Хотя отрезанный Крым стал новым весомым аргументом Украины, «далее все это ждет и наши крупные города».

Залужный констатировал, что Силы обороны нивелировали ключевое стратегическое достижение РФ — сухопутный коридор в Крым из Мариуполя — и превратили полуостров в «резервацию прошлых надежд и побед» России.

И хотя Крым сейчас оказался «в растущей логистической изоляции», там усугубляется топливный кризис и происходят перебои с поставками продуктов питания, этот аргумент Украины в возможных переговорах, «к сожалению, не последний».

«Впереди всё это ждёт и наши крупные города, и их инфраструктуру, о защите которой необходимо немедленно позаботиться», — подчеркнул Залужный.

Исход войны зависит от способности людей её выдержать, а не от количества освобождённых или захваченных территорий.

«Война на истощение — это способность людей терпеть её продолжение и международная поддержка, направленная не только на оказание помощи, но и на физическое ограничение России и формирование будущей среды безопасности. Это сложная система взаимодействия и управления всеми процессами внутри государства в чрезвычайно сложных условиях. Только это может показать реальный результат и наметить контуры будущего окончания войны. Жаль, что аналитики этого не видят. Однако нам от этого не легче», — подчеркнул Залужный.