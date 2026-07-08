Залужный: НАТО не имеет перспектив, потому что это Альянс Старого Света.

Свои выводы Залужный изложил в колонке под названием Поражение России или фантазии перед катастрофой, текст которой опубликовало агентство Интерфакс-Украина.

Залужный констатирует, что Украине не стоит рассчитывать на более действенную помощь НАТО в войне против России, передает nv.ua

«Кто-то удивляется, что за 13 лет войны в центре Европы блок НАТО так и не предпринял ни одного боевого действия, не реагировал на неоднократные провокации как в отношении самого Альянса, так и в отношении стран, которые он защищает», — напомнил посол в Великобритании.

Он назвал главной проблемой Альянса тот факт, что эта организация создавалась в разгар «холодной войны», которая давно закончилась.

«Неизменным остаётся только НАТО, построенное на стратегии предотвращения конфликтов. Именно поэтому Украина до сих пор не является членом Альянса, несмотря на очевидные преимущества ее членства. И именно поэтому мы видим объединение вокруг Украины, но не объединение против России. Вот почему эта война продолжается», — добавил Залужный.

По его словам, такой подход НАТО «не имеет перспектив ни в техническом, ни в политическом плане».

«Не потому, что блок НАТО плохой, а потому, что это Альянс старого мира, которого уже не существует», — констатировал экс-главнокомандующий.