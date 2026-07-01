Залужный будет баллотироваться в президенты Украины

Бывшего главнокомандующего, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера, где выясняли, будет ли он участвовать в президентских выборах, если бы они состоялись осенью.

"Формальный повод для вызова в Киев посла Украины в Лондоне подвернулся сам собой — премьер Его Величества Кир Стармер как раз готовился подать в отставку, передает pravda.com.ua

Великобритания — стратегический партнер Украины, поэтому первую часть встречи один на один в начале прошлой недели президент Зеленский и посол Залужный провели, обсуждая ситуацию в Лондоне и ее возможные последствия для украинско-британских отношений".

По словам собеседников УП из окружения обоих участников встречи, после этого президент остановился на теме президентских выборов.

"Зеленский сказал, что ситуация на фронте в последнее время развивается позитивно, общество остается достаточно консолидированным, а потому появилось окно возможностей для проведения выборов. Однако главная задача — провести их так, чтобы страна не получила нового внутреннего раскола, а значит, продолжил президент, нужно избежать рисков, которые повлечет за собой противостояние Зеленского и Залужного", — говорится в материале УП.

По данным источников УП, в конце концов президент задал бывшему главнокомандующему прямой вопрос: "Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?".

И, по словам собеседников УП, получил однозначный ответ: "Да, буду".

"После этого разговор продолжался ещё некоторое время, но Зеленский даже не предлагал Залужному какие-либо варианты дальнейшего карьерного пути — в этом не было смысла. Хотя, по словам источников УП во властных кругах, среди возможных предложений Банковая была готова обсуждать не только дипломатические должности, но практически любые государственные посты, в том числе и пост главы правительства", — утверждают авторы материала.

В свою очередь Залужный попытался объяснить свою позицию, мол, он никогда не стремился к политической карьере, но многие люди возлагают на него свои надежды, и он не сможет объяснить им, почему он должен пренебречь их доверием. Президент и генерал пожали друг другу руки и разошлись.

Во время пребывания Залужного в Киеве с ним также встречались секретарь СНБО Рустем Умеров и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Они повторили практически те же аргументы: возможный раскол общества, опасность чрезмерно конфликтной кампании, риски для государства. Ответ Залужного тоже не изменился. После этого даже у самых опытных переговорщиков с Банковой аргументы иссякли. Но на прощание они все же попросили Залужного: "Брат, но ты подумай еще раз", — говорится в материале.

В статье отмечается, что после отъезда Залужного из Киева стало ясно, что летняя попытка Банковой перезапустить политический процесс и организовать выборы осенью столкнулась с серьезным препятствием.