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Infotag.md logoInfotag
19 Июня 2026, 07:36
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Попшой: Молдова открыта для продолжения сотрудничества с НАТО

Молдова открыта для продолжения сотрудничества и участия в программах, предлагаемых международными партнерами, включая НАТО, для развития институционального потенциала в реагировании на текущие вызовы и кризисы.

Попшой: Молдова открыта для продолжения сотрудничества с НАТО.
Попшой: Молдова открыта для продолжения сотрудничества с НАТО.

Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой в ходе встречи с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Кевином Гамильтоном, находящимся в Кишиневе, пишет infotag.md

Обсуждения были сосредоточены на сотрудничестве и укреплении партнерства между Молдовой и Североатлантическим альянсом, а также на приоритетах сотрудничества на предстоящий период. В этом контексте были рассмотрены возможности расширения программ сотрудничества и пути повышения устойчивости страны, в том числе в части предотвращения и противодействия дезинформации, внешнему вмешательству, а также гибридным и киберугрозам.

Отдельной темой стала реализация Индивидуальной программы партнерства (ITPP) на 2025-2028 гг. и Пакет помощи по укреплению потенциала безопасности и обороны (DCBI).

Также состоялся обмен мнениями о развитии региональной безопасности и международных усилиях по прекращению агрессивной войны России против Украины. Обсуждены и усилия Кишинева по мирному урегулированию приднестровского конфликта и реинтеграции страны.

Попшой подчеркнул важность продолжения партнерства с НАТО, установленного в 1994 г., которое за эти годы принесло конкретные результаты. Им выражена заинтересованность в использовании опыта и помощи Альянса в модернизации сектора национальной безопасности и обороны.

«Укрепление национальной безопасности и обороны означает большую безопасность для наших граждан и, в то же время, конкретный вклад в безопасность всего региона», - считает Попшой. 

Со своей стороны, Гамильтон высоко оценил вклад Молдовы в укрепление безопасности в Европе, в том числе, посредством участия в миротворческой операции KFOR в Косово. Представитель НАТО подтвердил дальнейшую поддержку организации и готовность продолжать поддерживать процессы модернизации и реформ в стране в соответствии с демократическими принципами.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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