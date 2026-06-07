theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unian.net logounian
7 Июня 2026, 10:45
17 471
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Абрамович тайно посещал Киев и встречался с Зеленским

Путин, отвечая на письмо Зеленского, впервые упомянул о визите в Киев одного из российских бизнесменов.

Гончаренко: Российский олигарх посещал Киев и встречался с Зеленским.
Гончаренко: Российский олигарх посещал Киев и встречался с Зеленским.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским олигархом в Киеве, передает unian.net

Об этом Гончаренко написал в своем Telegram-канале, комментируя заявление главы Кремля Владимира Путина, сделанное во время Петербургского международного экономического форума.

По словам депутата, Путин, отвечая на письмо Зеленского, впервые упомянул о визите в Киев одного из российских бизнесменов. Российский лидер заявил, что олигарх якобы прибыл в украинскую столицу по приглашению президента Украины и посетил его резиденцию 21 мая.

Гончаренко утверждает, что такая встреча действительно могла состояться. По его информации, речь идет именно о Романе Абрамовиче. Нардеп также заявил, что российский бизнесмен якобы приезжал в Киев для встречи с Зеленским и передачи информации между украинской и российской сторонами.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что отказ российского президента от прямых переговоров с президентом Украины обернется для Путина плохими последствиями для россиян. Министр МИД утверждает, что российский лидер упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны.

Несколько дней назад Зеленский написал первое за время полномасштабной войны открытое письмо Путину. В нем украинский лидер призывает завершить войну и перейти к прямым переговорам на уровне лидеров. Зеленский напомнил, что 26 лет назад украинцы положительно относились к лидеру Кремля, однако, по его словам, "это уже в прошлом".

Источник
unian.net logounian
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте