Задержан подозреваемый в убийстве британского политика: убийца нанёс 21 удар молотком.

Бывший депутат Палаты общин британского парламента Энн Уиддикомб была убита с крайней жестокостью — 21 удар молотком по голове.

Полиция задержала подозреваемого — 28-летнего Джошуа К. На след предполагаемого преступника помогли выйти камеры видеонаблюдения. 21 июля он предстал перед судом в Лондоне.

По данным прокуратуры, две недели назад Уиддикомб как раз обедала, когда Джошуа К. вошёл в здание через входную дверь, ударил её молотком и забрал её кошелёк. Затем он, как утверждается, столкнул израненную, но ещё живую женщину со стула. По сообщениям СМИ, нападение длилось всего две минуты. Тело на следующий день обнаружил садовник.

Уиддикомб жила в отдалённой деревне Хейтор на юго-западе Англии. Полиция задержала подозреваемого в Южном Йоркшире — более чем в 400 километрах от места её жительства. 28-летнему мужчине предъявлено обвинение по подозрению в убийстве и террористических действиях. Камера зафиксировала, как он на своей машине приехал к Уиддикомб.

Она не появилась на телеинтервью

В день своей смерти политик должна была прийти на интервью. Но она не пришла. Её смерть потрясла британскую политику. Её соратник по партии Найджел Фарадж сказал: «Она была политическим колоссом с редкой честностью». Бывшая министр по делам тюрем на протяжении десятилетий была известна своим энергичным поведением и консервативными взглядами. С 1987 по 2010 год Уиддикомб заседала от тори в британской Палате общин. Позже в качестве депутата Европарламента она боролась за выход Великобритании из Европейского союза. Затем она была представительницей по вопросам иммиграции и юстиции в партии Reform UK.

Уиддикомб стремилась на большую сцену и за пределами политики. Так, в конце 2011 года она впервые выступила в шоу пантомимы. Затем последовали другие выступления — в том числе в опере «Дочь полка». Позже Уиддикомб попала в заголовки благодаря реалити-шоу: в 2018 году политик дошла до финала Celebrity Big Brother, но там с большим отрывом уступила дрэг-артистке.