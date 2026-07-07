Оппозиция подготовит альтернативный отчет о ситуации на предприятиях с госкапиталом.

Об этом сообщил депутат фракции «Альтернатива», председатель Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику.

В ходе передачи «Новая неделя с Анатолием Голя» на канале TV8 он объяснил, почему депутаты от оппозиции отказались участвовать в комиссии по расследованию деятельности государственных предприятий, которую парламент создал на прошлой неделе. Оппозиция предлагала, чтобы эту комиссию возглавил Ион Кику, однако парламентское большинство избрало председателем депутата от PAS Дину Плынгэу. Кроме того, предлагалось, чтобы в состав комиссии вошли шесть депутатов от партии власти и пятеро от оппозиции – по одному от каждой фракции. В результате, в комиссию во главе с Дину Плынгэу, вошли только шесть представителей парламентского большинства, сообщает infotag.md

«Какой смысл было участвовать в этой комиссии, в которой представители партии PAS будут расследовать злоупотребления, допущенные представителями партии PAS?! Какой результат даст расследование, в котором депутат от PAS Раду Мариан будет рассказывать другим депутатам от PAS, как он оказывал влияние на назначение директора MoldATSA?! И что последует за таким расследованием?!», - задался Кику риторическим вопросом.

Он заявил, что оппозиция не участвует в работе комиссии, но будет проводить собственное расследование.

«Мы воспользуемся правом депутатов задавать вопросы. Мы уже составили восемь вопросов, на которые потребуем ответов от всех государственных предприятий, от агентств и других учреждений. А по итогам – представим альтернативный отчет на отчет парламентской комиссии. посмотрим, чей отчет будет лучше», - сказал Кику.

Дину Плынгэу заявил в ответ, что «лучше будет ответ парламентской комиссии».

«Мы уже начали работу. Мы приглашаем представителей оппозиции, а также журналистов-расследователей, представителей гражданского общества. Мы не только проанализируем работу, но и выработаем ряд предложений. В том числе – об ограничении заработной платы на госпредприятиях, об изменении работы административных советов и т.д.», - сказал депутат.

Созданная парламентская комиссия будет проверять управление публичным имуществом, использование бюджетных средств, соблюдение принципов законности при трудоустройстве сотрудников. Согласно принятому решению, по итогам работы комиссия должна представить отчет через 60 дней – в начале сентября.