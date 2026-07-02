Спыну отверг слухи о борьбе с Речаном за MoldATSA: Ищите виновных в другом месте.

Бывший министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну вновь прокомментировал скандал вокруг MoldATSA на фоне распространяющихся в обществе слухов о том, что он якобы напрямую причастен к происходящему.

«Друзья, я снова вынужден опровергать ложь и фейки, распространяемые в публичном пространстве относительно моей причастности к последним скандальным событиям. Хочу по порядку ответить на все обвинения.

Я ушел из правительства и из партии «Действие и солидарность» (PAS) в ноябре 2024 года. Я не просил никаких государственных должностей, ничего не ставил в качестве условия и совершенно ясно заявил, что больше не буду заниматься политикой. Именно так я и поступил.

Во всех своих публичных выступлениях я максимально открыто рассказывал о том, чем занимаюсь. Повторяю: сейчас я работаю в частном секторе и уделяю больше времени семье.

Все попытки втянуть меня в обсуждение последних событий напоминают мне аналогичные ситуации того времени, когда я был министром и занимался политикой. Что бы ни происходило в стране, всю грязь, ложь и фейки сваливали на Спыну. Пора искать виновных в другом месте!

В завершение хочу сказать, что всю свою политическую деятельность я посвятил продвижению европейской интеграции нашей страны. Я убежден, что это единственный шанс для Молдовы окончательно порвать с прошлым и построить свободное и развитое государство.

Именно поэтому я с тревогой наблюдаю за тем, что происходит в последнее время. Самым большим провалом правительства и партии PAS станет потеря доверия людей и утрата веры в то, что Молдова сможет интегрироваться в Европейский союз в ближайшие годы.

Вперед, Молдова!» — написал Андрей Спыну, цитирует unimedia.info

Публикация появилась после того, как бывший премьер-министр Влад Филат заявил, что скандал вокруг MoldATSA гораздо сложнее, чем кажется, и является следствием «войны между двумя соперничающими кланами внутри нынешней власти — группировкой Спыну и группировкой Речана». По его словам, в действительности борьба идет за контроль над крупными финансовыми потоками в сфере гражданской авиации.

Также накануне бывший премьер-министр Дорин Речан выступил с публичной реакцией после того, как его назначили членом Совета администрации MoldATSA. Он заявил, что пришел туда «с четко определенной задачей — провести реструктуризацию предприятия». Кроме того, Речан отверг обвинения в предполагаемых связях с авиакомпанией Polaris, назвав их «абсурдными».

30 июня сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) провели следственные действия в MoldATSA. По информации ведомства, уголовное дело было возбуждено вскоре после завершения оценки институциональной добросовестности предприятия. Следствие расследует подозрения в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах.

НЦБК выявил серьезные нарушения в MoldATSA: более 33 человек были приняты на работу без конкурса, многочисленные премии выплачивались без каких-либо критериев эффективности, а некоторые сотрудники на протяжении длительного времени одновременно исполняли обязанности по двум, а иногда и по трем должностям.