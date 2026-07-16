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rupor.md logorupor
16 Июля 2026, 10:15
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Дмитрий Брагиш объяснил, почему политики избегают должности премьер-министра

Парламент, обладающий сегодня самыми широкими полномочиями, фактически не несет ответственности за принимаемые решения, тогда как основная нагрузка ложится на правительство.

Дмитрий Брагиш объяснил, почему политики избегают должности премьер-министра.
Дмитрий Брагиш объяснил, почему политики избегают должности премьер-министра.

Такое мнение высказал бывший премьер-министр Республики Молдова Дмитрий Брагиш в эфире программы «Национальный консенсус» на телеканале Realitatea TV, передает rupor.md

По словам Брагиша, лидер партии, находящейся у власти, должен одновременно занимать пост премьер-министра, чтобы лично отвечать за реализацию предвыборных обещаний.

Отвечая на вопрос, почему многие молдавские политики избегают этой должности, бывший глава правительства сказал:

«Потому что там нужно работать. В правительстве работают. У меня была возможность работать и в правительстве, и в министерствах, и в парламенте».

Брагиш также сослался на положения Конституции, согласно которым депутаты не несут юридической ответственности за свои голоса и мнения, высказанные при исполнении мандата.

«Парламент, который сегодня обладает самыми широкими полномочиями и наибольшими возможностями, ни за что не отвечает в этой стране. В отличие от премьер-министра, который несет всю ответственность, но имеет гораздо меньше возможностей для ее реализации», — заявил Дмитрий Брагиш.

Согласно Конституции Республики Молдова, страна является парламентской республикой. Правительство осуществляет исполнительную власть и несет политическую ответственность перед парламентом, который утверждает его состав и может отправить кабинет министров в отставку путем вынесения вотума недоверия.

Источник
rupor.md logorupor
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