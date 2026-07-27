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Point.md logoPoint
27 Июля 2026, 08:57
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За время конфликта США и Ирана пострадали более 600 американских военнослужащих

Пентагон обновил базу данных о военных потерях. Число раненых за время операции против Ирана военнослужащих увеличилось на 140 и превысило 600 с начала конфликта.

За время конфликта США и Ирана пострадали более 600 американских военнослужащих.
За время конфликта США и Ирана пострадали более 600 американских военнослужащих.

В системе анализа потерь Пентагона (DCAS) также появилась новая категория под названием «Зарубежные операции» для военнослужащих, погибших и раненых, «начиная с 7 июля». Согласно этой категории, в указанный период погибли 14 человек и ранены более 400. Всего же, с момента начала войны США против Ирана 28 февраля, погибли 18 американских военнослужащих и 624 получили ранения, передает The Guardian.

Издание обращает внимание, что администрация президента США Дональда Трампа пытается классифицировать возобновленную с 6 июля военную кампанию как отдельную от операции «Эпическая ярость». Это связано с законом о военных полномочиях, который требует от президента прекратить военные операции в течение 60 дней без одобрения Конгресса. Администрация Трампа считает, что апрельское прекращение огня с Ираном приостановило отсчет времени с 1 мая. Отдельный подсчет жертв, начинающийся 7 июля, соответствует этой интерпретации.

Аналитики и официальные лица ставят под сомнение целесообразность учета жертв возобновленных боевых действий отдельно от операции «Эпическая ярость». В частности, член Палаты представителей от Республиканской партии от штата Кентукки Томас Масси назвал это разделение «абсурдной уловкой». Пентагон делает вид, что «было две войны с Ираном, разделенные кратким перемирием»,— добавил конгрессмен.

Источник
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