theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
19 Июля 2026, 15:30
11 233
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Иран заработал $5–6 млрд на нефти за время перемирия с США

Иран смог продать нефти на $5–6 млрд в период перемирия с США, воспользовавшись ослаблением ограничений на работу портов.

Иран заработал $5–6 млрд на нефти за время перемирия с США.
Иран заработал $5–6 млрд на нефти за время перемирия с США.

По оценкам, на внешний рынок было вывезено около 70 млн баррелей нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отраслевых аналитиков.

WSJ отмечает, что с конца июня около 20 иранских танкеров начали прибывать в воды у восточного побережья Малайзии. По данным издания, Тегеран использует привычную схему обхода санкций, перегружая нефть на другие суда за пределами малайзийских территориальных вод.

Затем нефть перевозят дальше, в том числе на частные нефтеперерабатывающие заводы в Китае. Аналитики считают, что рост числа иранских судов в азиатских водах может принести Тегерану еще несколько миллиардов долларов дохода в ближайшее время.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и прекратили обстрелы. С 8 июля страны возобновили вооруженное противостояние. Перемирие было нарушено после того, как США обвинили Корпус стражей исламской революции в ударах по судам в Ормузском проливе.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте