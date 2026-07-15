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15 Июля 2026, 13:30
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Трампу представили план «сокрушительных ударов» по Ирану

Президент США Дональд Трамп провел с сотрудниками администрации совещание, на котором обсуждали увеличение числа ударов по Ирану.

Трампу представили план «сокрушительных ударов» по Ирану.
Трампу представили план «сокрушительных ударов» по Ирану.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника.

По информации собеседников Axios, в совещании участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник президента Стив Уиткофф и другие высокопоставленные чиновники.

На встрече обсуждались планы нанесения «сокрушительных ударов» по стратегическим объектам в Иране в дополнение к атакам в Ормузском проливе, уточнили источники.

США и Иран обмениваются ударами с 8 июля. Перемирие было нарушено после того, как США обвинили Корпус стражей исламской революции в ударах по судам в Ормузском проливе. За последние сутки США ударили по военным объектам Ирана вблизи Ормузского пролива, а КСИР — по американским базам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Дональд Трамп пригрозил ударами по электростанциям и мостам, если Тегеран откажется от переговоров с Вашингтоном.

Источник
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