Трампу представили план «сокрушительных ударов» по Ирану.

Президент США Дональд Трамп провел с сотрудниками администрации совещание, на котором обсуждали увеличение числа ударов по Ирану.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника.

По информации собеседников Axios, в совещании участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник президента Стив Уиткофф и другие высокопоставленные чиновники.

На встрече обсуждались планы нанесения «сокрушительных ударов» по стратегическим объектам в Иране в дополнение к атакам в Ормузском проливе, уточнили источники.

США и Иран обмениваются ударами с 8 июля. Перемирие было нарушено после того, как США обвинили Корпус стражей исламской революции в ударах по судам в Ормузском проливе. За последние сутки США ударили по военным объектам Ирана вблизи Ормузского пролива, а КСИР — по американским базам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Дональд Трамп пригрозил ударами по электростанциям и мостам, если Тегеран откажется от переговоров с Вашингтоном.